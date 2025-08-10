Kimi K2 la nuova AI cinese sfida l’egemonia di ChatGPT

34 C
L’intelligenza artificiale sta vivendo una fase di intensa competizione globale, caratterizzata dall’emergere di nuove tecnologie che sfidano i modelli già affermati. Un significativo passo in questo settore è rappresentato dal lancio di Kimi K2, un avanzato modello di linguaggio progettato dalla startup cinese Moonshot AI, fondata da ex ingegneri di Google, Meta e ByteDance.

Kimi K2 si distingue per essere un’alternativa open source e accessibile, contrariamente ai suoi concorrenti occidentali. Mentre OpenAI si prepara a rilasciare ChatGPT-5, un’intelligenza fortemente regolamentata, Kimi K2 offre una struttura totalmente versatile, permettendo agli utenti di scaricarlo e personalizzarlo liberamente. Con un modello da un trilione di parametri, Kimi K2 raggiunge prestazioni paragonabili a quelle di GPT-4, ma con un consumo di risorse significativamente inferiore.

Questo modello può gestire complessità elevate e interazioni multimodali, supportato da una finestra di contesto di due milioni di token, ben oltre i 128.000 di GPT-4. È disponibile in due versioni: “Base” per la ricerca accademica e “Instruct” per applicazioni pratiche. La startup Moonshot AI, finanziata da colossi come Alibaba e Tencent, mira a posizionare Kimi K2 come una solida alternativa per startup, piccole imprese e istituzioni educative, proponendo costi molto competitivi.

Kimi K2 non è solo un modello per esperti, ma è progettato per essere accessibile e utilizzabile anche da chi non ha una formazione tecnica. La sfida tecnologica si estende oltre i confini nazionali, suggerendo che il panorama dell’intelligenza artificiale sta compiendo un cambiamento significativo, dove nuovi attori emergono per cercare di influenzare il futuro di questo settore.

