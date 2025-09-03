Kimi Antonelli: il dramma in Olanda e le critiche di Villeneuve

Kimi Antonelli ha avuto un avvio di stagione promettente, ma ha registrato recenti performance deludenti. Lewis Hamilton ha cercato di sostenerlo, ma la situazione è precipitata in Olanda, dove il pilota ha commesso un grave errore.

Durante una curva sopraelevata del circuito di Zandvoort, Antonelli ha colpito Charles Leclerc, obbligando il ferrarista al ritiro. Questo episodio ha suscitato dure critiche da Jacques Villeneuve, ex campione del mondo di Formula 1, che ha messo in dubbio la preparazione del giovane pilota. Villeneuve ha dichiarato che la situazione era “probabilmente troppo impegnativa” per Antonelli, paragonando la sua manovra a quelle attese da piloti di categorie inferiori. Secondo lui, la sua azione è stata il risultato di un “calcolo completamente sbagliato”.

Villeneuve ha aggiunto che Antonelli non avrebbe dovuto tentare quella manovra e ha fatto notare che, dopo l’incidente, il pilota si è innervosito, venendo penalizzato per eccesso di velocità in pitlane. Questi sono errori tipici di un principiante, e l’ex pilota ha sottolineato come nella Formula 1 “conta solo la prestazione”. Ha ricordato che anche i grandi campioni come Verstappen e Hamilton hanno mostrato il loro talento fin da giovani, quindi l’età non può essere una giustificazione.

Riguardo al sorpasso su Leclerc, Villeneuve ha posto interrogativi sulla logica della manovra e ha avvisato Antonelli: “Se vuole restare in Formula 1, deve essere migliore”. Dopo la gara, Antonelli si è scusato nel box Ferrari, dimostrando umiltà, ma resta da vedere se questo sarà sufficiente per mantenere il suo posto in Formula 1, nonostante il supporto di Toto Wolff, che rimane convinto delle sue capacità.