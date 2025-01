Kimbal Musk: Il Fratello di Elon Incontra il Ministro Giuli a Palazzo Chigi

Kimbal Musk, nato il 20 settembre 1972 a Pretoria, Sud Africa, è conosciuto come imprenditore, chef, ristoratore e filantropo. Anche se non ha il prestigio del fratello Elon Musk, ha trovato la sua vocazione nel campo della sostenibilità e dell’educazione. Dopo essersi trasferito negli Stati Uniti, ha avviato varie iniziative imprenditoriali, stabilendosi attualmente in Colorado con la moglie, Christiana Wyly, un’attivista ambientale.

Dal 2011, Kimbal si è dedicato al settore alimentare con un forte focus sulla sostenibilità e sulla promozione di un’alimentazione sana per i bambini. Ha creato l’iniziativa Learning Gardens, che offre spazi in cui i bambini possono apprendere a coltivare e cucinare prodotti freschi. Attraverso la sua organizzazione no-profit Big Green, costruisce orti nelle scuole per avvicinare le nuove generazioni al tema della sostenibilità. Un altro progetto significativo è Square Roots, una start-up che si occupa di agricoltura verticale, utilizzando container riciclati per la coltivazione di orti in ambiente urbano.

Kimbal è anche membro del consiglio di amministrazione di Tesla Inc. e SpaceX, mantenendo un legame professionale con il fratello Elon. Sui social media si presenta come “chef, imprenditore” e “attivista alimentare”. Recentemente, il 24 gennaio 2025, ha visitato Palazzo Chigi per incontrare il ministro della Cultura Alessandro Giuli, per discutere di un “bel progetto” legato all’Italia, sebbene i dettagli non siano stati rivelati.