Kimbal Musk-Gualtieri, l’incontro a Roma e il progetto per il Giubileo

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha incontrato oggi in Campidoglio Kimbal Musk, fratello di Elon Musk. Durante l’incontro, Kimbal Musk ha presentato al sindaco un’idea per uno spettacolo musicale da realizzare in occasione del Giubileo, utilizzando droni e finanziato attraverso sponsorizzazioni private. L’evento sarà presto presentato al Vaticano.

Nella giornata precedente, Kimbal Musk ha avuto anche un incontro con il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a Palazzo Chigi, dove ha anche salutato la premier Giorgia Meloni. Inoltre, ha incontrato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Questi incontri sottolineano l’interesse di Kimbal Musk nel portare avanti progetti culturali in Italia e la sua volontà di collaborare con le istituzioni locali e nazionali per promuovere eventi che possano valorizzare il Giubileo. L’uso di droni per lo spettacolo musicale rappresenta un’innovativa fusione tra tecnologia e arte, puntando a creare un evento unico che possa attrarre l’attenzione e la partecipazione di un pubblico ampio.

L’idea di Musk si inserisce in un contesto di rinnovata attenzione per il Giubileo, un evento di grande significato per la comunità cattolica a livello mondiale, e rappresenta un’opportunità per Roma di brillare come centro di cultura e innovazione. La presentazione dell’idea al Vaticano potrebbe rappresentare un passo importante per la realizzazione del progetto, in quanto è fondamentale ottenere il supporto e l’approvazione delle autorità ecclesiastiche.