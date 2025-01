Kimbal Musk e il suo incontro a Palazzo Chigi con Andrea Stroppa e Veronica Berti, moglie di Andrea Bocelli

Il fratello minore di Elon Musk, Kimbal Musk, è stato ricevuto a Palazzo Chigi per un incontro con il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Era accompagnato da Andrea Stroppa, il referente italiano di Musk, e da Veronica Berti, moglie di Andrea Bocelli. Giuli ha commentato che esiste un “bel progetto” che coinvolge anche l’Italia, pur non rivelando dettagli.

Veronica Berti ha spiegato che durante la visita Kimbal e Stroppa hanno avuto l’opportunità di conoscere il funzionamento di diversi ministeri, suggerendo che si sta sviluppando un progetto specifico. Giuli ha confermato che l’incontro ha riguardato il settore culturale, senza fornire ulteriori dettagli, e ha sottolineato come la cultura abbracci diversi ambiti.

Kimbal Musk, nato nel 1972 in Sudafrica, ha studiato economia in Canada e ha una carriera nel settore tech. Ha fondato iniziative come Big Green, che si occupa di orti scolastici, e The Kitchen, una catena di ristoranti a sostegno dell’agricoltura locale e sostenibile. È anche investitore in aziende innovative legate al cibo, come Square Roots. Il suo obiettivo è trasformare la catena alimentare globale, rendendola più equa e sostenibile.

Recentemente, Bloomberg ha riportato notizie su una possibile trattativa tra Elon Musk e il governo italiano riguardante un accordo di 1,5 miliardi di euro per servizi di telecomunicazione tramite SpaceX. Tuttavia, Palazzo Chigi ha smentito tali rumors, definendoli semplici “interlocuzioni”.