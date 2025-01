Kimbal, fratello di Elon Musk a Palazzo Chigi: chi l’ha visto

Kimbal Musk, fratello di Elon Musk, ha visitato oggi Palazzo Chigi accompagnato dal portavoce Andrea Stroppa. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si trovava già a Palazzo per un incontro programmato e ha acconsentito a ricevere Musk, che aveva richiesto un appuntamento. Dopo la conversazione privata, Giuli ha chiesto a Giorgia Meloni di incontrare Musk, cosa che è avvenuta. Durante l’incontro, Kimbal Musk ha presentato a Giuli alcuni progetti della sua società, dedicata all’intrattenimento culturale mediante nuove tecnologie. Il ministero valuterà queste proposte insieme ad altre ricevute da imprenditori del settore.

Musk si è presentato con un cappello texano bianco e, oltre a Stroppa, era accompagnato da Veronica Berti, moglie di Andrea Bocelli, che non ha partecipato all’incontro. Matteo Salvini, vicepremier e titolare delle Infrastrutture, ha condiviso sui social una foto con Musk, evidenziando un “piacevole incontro” in cui hanno discusso di innovazione e potenzialità dell’arte e della cultura italiana nel mondo.

Kimbal Musk, nato il 20 settembre 1972 in Sudafrica, è un imprenditore e attivista con una carriera che spazia dalla tecnologia all’agricoltura. Ha co-fondato Zip2 Corporation, acquisita da Compaq nel 1999, e successivamente ha ricoperto ruoli di leadership in diverse aziende, tra cui SpaceX. Musk è anche noto come attivista alimentare, avendo co-fondato The Kitchen nel 2004 per promuovere un approccio “dalla fattoria alla tavola”. Ha inoltre fondato Square Roots, un’azienda agricola innovativa, e dirige Big Green, un’organizzazione senza scopo di lucro che promuove la coltivazione di cibo.