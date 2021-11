Negli anni Azealia Banks è stata al centro di centinaia di polemiche (come dimenticare i tutorial su come fare sacrifici per i suoi rituali magici), la maggior parte delle volte per le sue assurde frasi sulla comunità LGBT. Anche questa volta la rapper è stata investita da una bufera per quello che avrebbe detto sulle persone trans. Kim Petras parlando con un giornalista di The Cut ha rivelato che la collega avrebbe rifiutato di collaborare con lei per un motivo molto particolare.

“Se vengo all festa di Halloween di Azealia Banks? No, non posso perché sono stanca, sono stata sveglia a lavorare tutto il giorno, dalle 7 del mattino. In più, una volta l’ho contattata sperando di lavorare ad una canzone insieme, ma, lei mi ha risposto dicendo: “In realtà non posso, perché odio le persone trans”. Il giorno dopo si è rimangiata le sue parole, ma a me non ha dato troppo fastidio. Vedo quasi come un onore essere offesa da Azealia Banks. È una regina. Sono ancora la sua più grande fan”.

Un onore essere discriminati da una “regina”? Questo sì che è masochismo. E a me spiace, perché Azealia era un’ottima artista, ma tra qualche anno sarà un clown utile soltanto nei reality per scannarsi con altri disperati.

this Kim Petras / Azealia Banks tea being spilled in @UnhappyFem’s newsletter! pic.twitter.com/tE8n58Vkjv — ludwig hurtado (@ludwighurtado) November 3, 2021

Azealia Banks told Kim Petras that she hates Trans people. Then Kim Petras took that as an “honor” …it doesn’t get more pathetic and vile than that. But what do you expect from people who defend Dr.Luke? — Patchtheline (@AvengeTheVixen) November 6, 2021

Azealia Banks e lo sfogo dopo le parole di Kim Petras.

“Io nelle mie canzoni ho usato migliaia di volte la N word e nessuno mi dice nulla. Quindi perché mi date della transfobica e omofoba se uso termini volgari su queste persone? E poi voi mi date della malata mentale e mi prendete in giro sul fatto che sarei pazza, quindi? Ricordate che non soltanto sono una donna nera in America, ma anche bisessuale, quindi ci siamo capiti. Non mi scuserò come volete voi. […] Vi preoccupate di creare un clima sereno per tutte le persone discriminate e non per me? Io non vi perdono, perché nel 2014 avete preso le parti di Perez Hilton e non le mie”.