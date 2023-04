Kim Petras e Nicki Minaj ci hanno regalato il tormentone estivo che stavamo aspettando

Il mese di aprile sta per finire e tutti stiamo già pensando all’estate. Kim Petras lo sa bene e per questo motivo ha fatto uscire oggi – battendo tutte sul tempo – il suo nuovo singolo in collaborazione con Nicki Minaj.

Il singolo si intitola Alone e bastano due secondi per capire che la base è praticamente la versione 2023 di Better Off Alone, singolo del 1999 del gruppo olandese Alice Deejay. La campionatura del brano è già stata ripresa nel corso di questi anni da molti artisti, anche se quella più celebre è senza dubbio Play Hard di David Guetta con Akon e Ne-Yo. Un successo del 2013 da milioni di copie. A distanza di 10 anni esatti, riusciranno Kim Petras e Nicki Minaj a replicare il successo di David Guetta, Akon e Ne-Yo?

Petras è reduce da una vittoria ai Grammy insieme a Sam Smith come miglior performance di un gruppo/duo pop per la collaborazione Unholy. È entrata nella storia per essere stata la prima donna transgender a vincere un Grammy. “Volevo solo ringraziare tutte le incredibili leggende transgender prima di me che hanno spalancato queste porte per me in modo che potessi essere qui stasera“, ha detto la cantante durante il suo discorso di ringraziamento.

Kim Petras, Alice Deejay e David Guetta: le varie versioni

Le popparole da anni sono in letargo, fortuna Nicki Minaj non ha perso la voglia di duettare con chiunque glielo chieda.