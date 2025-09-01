21.2 C
Kim Novak protagonista alla Mostra del Cinema di Venezia

Kim Novak protagonista alla Mostra del Cinema di Venezia

Il Festival del Cinema di Venezia celebra il talento di Kim Novak, omaggiandola con il Leone d’Oro alla Carriera. Questo riconoscimento è un tributo a una delle attrici più iconiche, nota per le sue collaborazioni con registi famosi come Alfred Hitchcock e Otto Preminger. Durante la manifestazione, è stato presentato anche il documentario “Kim Novak’s Vertigo” di Alexandre Philippe, che esplora la vita e la carriera di questa star, ora intenzionata a vivere secondo le proprie regole.

In Concorso, si segnalano due film interessanti: il biopic “The Smashing Machine” di Benny Safdie, con protagonisti Wayne Johnson ed Emily Blunt, che narra la storia del lottatore Mark Kerr, simbolo delle arti marziali miste; e “The Testament of Ann Lee” di Mona Fastvold, una favola epica basata sulla vita della fondatrice degli Shakers.

Attesa anche la debutto di “Portobello”, una serie tv di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni, che racconta la drammatica vicenda di Enzo Tortora, un celebre presentatore televisivo condannato ingiustamente. Infine, c’è “Orfeo”, opera prima di Virgilio Villoresi, che segue le avventure di un giovane pianista che si innamora di una misteriosa donna, Eura, la cui scomparsa segna un punto cruciale nella sua vita.

