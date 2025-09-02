22.9 C
Kim Novak: la leggenda del cinema americano rinasce nell’arte

Da StraNotizie
Kim Novak è una delle ultime grandi icone del cinema classico, avendo raggiunto i vertici del botteghino mondiale negli anni di fine carriera. Oggi, vive come una leggendaria artista e poetessa. Nonostante la sua immagine glamour, pochi sanno che nel 1958 è stata la prima donna a fondare una propria società di produzione, desiderando avere il controllo sulla sua carriera piuttosto che essere usata come una semplice pedina. Il suo volto unico e le sue interpretazioni memorabili, in particolare in “La donna che visse due volte” di Alfred Hitchcock, hanno lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema.

I suoi film, come “Picnic”, “L’uomo dal braccio d’oro” e “Una strega in paradiso”, sono diventati dei classici e hanno contribuito al suo successo negli anni ’50 e ’60. Nonostante alcune critiche negative in passato, Novak è oggi rispettata e apprezzata, con i critici che rivalutano le sue performance. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui premi da festival prestigiosi e l’Orso d’oro alla carriera.

La sua carriera non era nelle sue intenzioni iniziali, avendo iniziato come modella dopo aver ottenuto borse di studio al Chicago Art Institute. Fu scoperta a Hollywood e firmò un contratto con la Columbia Pictures, dove ottenne ruoli principali fin da subito. Dopo la morte del capo dello studio, Harry Cohn, si è presa del tempo per riflettere sulla sua identità, decidendo di allontanarsi da luoghi comuni e sfide professionali.

Si è stabilita in un rifugio sulla costa della California, ha sposato il veterinario Robert Malloy, con cui ha creato una vita serena immersa nella natura. Oggi, Novak si dedica alla pittura e alla scrittura di poesie, mentre continua a prendersi cura della sua famiglia di animali. La sua arte riflette le esperienze di vita e le influenze ricevute nei suoi anni a Hollywood.

