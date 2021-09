Kim Kardashian ieri è stata una delle protagoniste della serata evento MET GALA che si è tenuta come ogni anno all’interno del Metropolitan Museum Of Art di New York. Quest’anno il dress code richiesto è stato “American Independence”, ovvero la celebrazione della moda americana. E la più famosa delle Kardashian si è presentata vestita tutta di nero. Perché?

MET GALA 2021: top e flop del red carpet * https://t.co/NRItuXZuHe https://t.co/SWr5AR965G — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 14, 2021

A rispondere è stato MTV che ha pubblicato un redazionale dal titolo “Kim Kardashian vestita dall’unica cosa che non può avere: l’anonimato”.

La donna, infatti, si è presentata completamente fasciata di nero (dalla testa ai piedi) nel suo abito haute couture di Balenciaga, che ha nascosto i suoi lineamenti ed il suo fisico. “Il look ha dato alla star del reality qualcosa che ha perduto da molto tempo e che mai potrà riavere: l’anonimato“. Il portale di musica ha poi aggiunto:

“L’abito e la sua aura misteriosa ci hanno regalato qualcosa di totalmente inedito, centrando il tema di questa edizione del Met Gala: “In America: A Lexicon of Fashion” dedicato alla celebrazione della moda americana e della sua storia. C’è qualcosa di più statunitense del rincorrere costantemente la fama e la celebrità ad ogni costo? Kim Kardashian è il prodotto del sogno americano, ma con il suo look, questa volta, sembra voler incarnare tutte le sue contraddizioni”.

Anche Grindr, storica app di incontri per la comunità LGBT+, ha ironizzato sul vestito sfoggiato da Kim Kardashian scrivendo sui social che si è vestita da “profilo anonimo” della chat. Come dar loro torto?