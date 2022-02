Nuovo show di Kanye West, roba da far impallidire qualsiasi dinamica trash dei reality show. Dopo aver ricattato Billie Eilish, qualche giorno fa il rapper ha pubblicato un fotomontaggio della locandina di Captain America: Civil War e al posto dei protagonisti ha inserito in uno schieramento il suo faccione e quello dei suoi amici, mentre tra gli avversari il volto di Pete Davidson (che adesso sta con Kim Kardashian) e quello di altre persone con cui ha discusso.

Penso che stiamo vedendo i momenti migliori di Kanye West su Instagram.

Il meme sulla Civil War è oltre ogni cosa che abbia mai postato. pic.twitter.com/n87WN1tR0H — Lorenzo (@Allampino) February 13, 2022

Dopo svariate frecciatine rivolte a Pete, Kanye West ha dichiarato pubblicamente di voler riconquistare la sua ex moglie: “Non sono arrabbiato e non ho litigato con Kim. Amo la mia famiglia, quindi smettetela con questa storia. Non mi arrendo con la mia famiglia. Ho comprato questo cappotto per Kim prima del Saturday Night Live e penso che fosse particolarmente speciale. Ho fede che io e lei torneremo insieme. Non ho mai avuto nulla contro il Daily Mail, io amo tutti i media e vi auguro tutta la felicità del mondo. Parlo direttamente alla stampa nello stesso modo in cui un giocatore in campo parla agli arbitri. Il mondo è il nostro campo come un campo da pallacanestro e il campo delle opinioni pubbliche. Abbiamo una relazione pubblica perché siamo personaggi pubblici, come lo siamo per il pubblico e per la stampa. La gente mi chiama pazzo, ma essere innamorati è essere pazzi per qualcosa e io sono pazzo per la mia famiglia. Buon San Valentino“.

Kim Kardashian scrive a Kanye West: “Smettila di attaccare Pete e di metterlo in pericolo”

Per colpa dei post di Kanye, pare che Pete Davidson abbia ricevuto anche delle minacce e quindi Kim Kardashian si è trovata costretta a scrivere privatamente al suo ex: “Tu stai creando un ambiente pericoloso e spaventoso, qualcuno farà del male a Pete e sarà soltanto colpa tua. Ci sono persone pericolose là fuori e lo sai. Questa cosa sta diventando paurosa e non dovrebbe esserlo. […] Perché non riesci a tenere le nostre conversazioni private?”

West invece di smetterla e di tenere tutto privato ha pubblicato le chat con la ex moglie, ma poi ha chiesto ai fan di non aggredire fisicamente Pete Davidson. Peccato che subito il cantante dopo abbia aggiunto che ci penserà da solo a fare quello che serve: “Dopo una richiesta di mia moglie, non fate nulla di fisico a Pete, mi occuperò della situazione da solo tranquilli“.

Kanye West requests for no one to physically harm Pete Davidson while simultaneously threatening to do it himself in new Instagram post: “IM GOING TO HANDLE THE SITUATION MYSELF” pic.twitter.com/zPALruUAiq — Pop Crave (@PopCrave) February 14, 2022