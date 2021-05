Kim Kardashian, epic fail su Instagram?

La diva di Keeping Up With The Kardashian da oltre un decennio riesce sempre a far parlare di sé (nel bene o nel male) ed ora ad esser finito nel mirino della polemica è stato il suo ultimo post pubblicato su Instagram: uno scatto che la ritrae seduta su un tronco su una spiaggia delle Maldive.

Sotto il mirino del presunto Photoshop fail c’è il suo piede: ad un primo sguardo, infatti, Kim Kardashian sembrerebbe avere solo quattro dita. Nulla di grave: il quarto dito del piede non è ben visibile perché è piegato ed è coperto dal mignolino. Su Twitter però è scoppiata una polemica.

Kim Kardashian, la foto incriminata:

Is it just me or is there only 4 toes 😳 pic.twitter.com/swLqcsOuCB — lissaa (@Xx_MiMMiE_xX) May 9, 2021

Non è la prima volta che Kim Kardashian è stata accusata di aver fatto dei disastri con Photoshop: nel settembre dello scorso anno sotto la lente di ingrandimento è finito un suo servizio fotografico realizzato con le sorella Kourtney e Khloe. La fotografa Ruthie Darling ai tempi lo ha definito una vera e propria ‘katastrofe’.