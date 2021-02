Mesi fa i tweet al vetriolo di Kanye West e lo scorso gennaio i primi rumor sulla separazione. Adesso è arrivata l’ufficialità, TMZ ha confermato che Kim Kardashian ha chiesto il divorzio dal marito, dopo 7 anni di matrimonio. Stando a quanto riporta il noto sito americano la regina delle influencer ha chiesto la custodia congiunta dei 4 figli. Il rapper avrebbe accettato alcune condizioni top secret della sua ex per avere la custodia congiunta e poter passare più tempo possibile con i bambini.

Fonti attendibili confermano anche che entrambe le parti hanno deciso di non contestare il loro accordo prematrimoniale. Inoltre i due si stanno accordando anche sulla divisione del loro impero immobiliare e finanziario.

“Stanno trovando degli accordi sulle loro proprietà. Sembra che il peggio sia passato e divideranno tutto in maniera equa. È stato durante l’ultima metà del 2020 che le cose sono diventate molto difficili per la coppia. Dopo settimane dure, tutto è precipitato dopo l’ennesima crisi di Kanye, che lo ha portato allo sfogo su Twitter. Sembra che soprattutto l’attacco a Kris Jenner abbia infastidito Kim Kardashian, che ha deciso di chiedere il divorzio.

Se Kanye non dovesse rispettare gli accordi sono sicuro che Kim saprà farsi valere…



Kim Kardashian has officially filed for divorce from Kanye West after 7 years of marriage, @TMZ reports. pic.twitter.com/qW0qcU6xmI

— Pop Crave (@PopCrave) February 19, 2021