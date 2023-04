Kim Kardashian: ecco perché tutti a Pasquetta hanno parlato di lei

La notizia è passata un po’ inosservata nel nostro paese perché piovuta dal cielo ieri pomeriggio, nel pieno delle grigliate e delle scampagnate di Pasquetta. Ma Kim Kardashian è stata sulla bocca di tutti.

Come mai? Perché l’imprenditrice digitale (per usare un termine ormai sdoganato) ha deciso di debuttare come attrice in una delle serie antologiche più longeve della tv americana: American Horror Story. Il dodicesimo capitolo della serie – dal titolo Delicate – vedrà infatti nel cast Kim Kardashian che interpreterà “un personaggio scritto appositamente per lei”, parola di Hollywood Reporter.

Al suo fianco troverà Emma Roberts, storico volto del franchise, assente dalla nona stagione, con Halley Feiffer unica sceneggiatrice.

“Kim Kardashian è tra le star televisive più grandi e brillanti del mondo e siamo entusiasti di darle il benvenuto nella famiglia AHS“, ha dichiarato il co-creatore di American Horror Story, Ryan Murphy in una dichiarazione a THR. “Emma ed io siamo entusiasti di collaborare con questa vera forza culturale. Halley Feiffer ha scritto un ruolo divertente, elegante e alla fine terrificante soprattutto per Kim, e questa stagione è ambiziosa e diversa da qualsiasi cosa abbiamo mai fatto“.

Kim Kardashian in “American Horror Story: Delicate”

Ad entrare nel merito della stagione 12, che prenderà il nome di Delicate, è stato BadTaste, che ha scritto:

“Le nuove puntate, secondo quanto dichiarato a The Hollywood Reporter, sarà ispirata al romanzo di Danielle Valentine intitolato Delicate Condition, che viene descritto come una versione aggiornata di Rosemary’s Baby. Al centro della trama c’è una donna che è convinta che una figura sinistra sia pronta a tutto pur di impedire che la sua gravidanza abbia un lieto fine. L’intera stagione sarà firmata da Halley Feiffer”.

“L’aggiornamento femminista di Rosemary’s Baby di cui tutti avevamo bisogno“, ha descritto Ryan Murphy.

La stessa Kim Kardashian ha condiviso su Instagram un video promozionale. AHS vanta oltre 100 nomination agli Emmy Awards e ben 13 statuette vinte.