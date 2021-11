Lo scorso gennaio Kim Kardashian e Kanye West si sono separati dopo quasi sette anni di matrimonio. Mentre il rapper in questi mesi si è fatto vedere con delle nuove fiamme, la regina delle influencer ha tenuto un profilo più basso, fino ad Halloween, quando è stata paparazzata con Pete Davidson. L’attore è reduce da una storia finita da poco con la protagonista di Bridgerton, Phoebe Dynevor, alla quale è stato legato per cinque mesi.

Page Six e People hanno subito parlato di “relazione romantica” tra Pete e Kim Kardashian, ma anche i fan di lei stentavano a crederci, tanto era improbabile questa coppia: “Non è soltanto un’amicizia. I presenti alla festa di Simon Huck hanno rivelato che erano molto affettuosi e che sono sempre stati insieme. Ormai è soltanto questione di tempo prima che ufficializzino la loro storia“.



Kim Kardashian e Pete Davidson: paparazzata con succhiotto in vista.

La nuova coppia non si nasconde più e lunedì sera i due sono stati beccati durante una serata romantica, il comico ha anche mostrato senza troppi problemi il succhiotto che aveva sul collo. Ma si fanno ancora i succhiotti?

Kim Kardashian and Pete Davidson spotted on a date in Los Angeles. https://t.co/APXa2qaCfd — Pop Crave (@PopCrave) November 24, 2021

Kim Kardashian and Pete Davidson are reportedly dating, according to @PageSix. pic.twitter.com/ZXukTb7CDl — Pop Crave (@PopCrave) November 18, 2021

kim k e pete davidson è una cosa talmente random e assurda che davvero non riesco proprio a crederci e pure vedendo le foto no non ce la fa il mio cervello a vederli insieme in a romantic way — este (@OBIWANZSWIFT) November 19, 2021

Pete Davidson fluido.

In un’intervista rilasciata due anni fa Pete ha dichiarato con naturalezza di aver avuto una cotta per Leonardo DiCaprio: “Crush per un personaggio famoso? Beh, da ragazzo ero solito “passare bei momenti” fantasticando su Leonardo DiCaprio. Mi piaceva tanto. Voglio dire, è fantastico. Avevo una cotta davvero enorme per lui. Nella mia stanza avevo un enorme poster di lui da The Beach. Lui era il più bello di tutti“.