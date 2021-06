Mesi di rumor e poi lo scorso febbraio Kim Kardashian ha chiesto il divorzio da Kanye West. Durante l’ultima puntata di Keeping Up with the Kardashians (registrata a fine 2020) la regina delle influencer è crollata e tra una lacrima e l’altra ha confessato: “Tre matrimoni falliti, mi sento una perdente. Ma non voglio nemmeno pensarci, voglio essere felice. Devo superare questo momento particolare“.

In questi giorni però è arrivata una nuova bomba: Kanye West starebbe frequentando da tempo Irina Shayk, l’ex di Bradley Cooper. A conferma di queste voci sono anche uscite delle foto dei due in vacanza in Provenza.

Una fonte vicina al rapper ha rivelato ad Us Weekly: “Kanye e Irina stanno insieme. Si vedono da almeno due mesi. Passano molto tempo insieme per conoscersi meglio. Lui ha sempre pensato che lei fosse bellissima e adesso insieme cercano di capire che direzione prenderà la loro relazione“.

La reazione di Kim Kardashian.

Un amico dell’influencer ha rivelato che lei non è più gelosa di Kanye e sta cercando di lasciare il passato alle spalle: “Nessuna scenata. A Kim non importa molto. Certamente ha sentito di questi rumor sulla storia tra Kanye e Irina, ma le va bene così. Se questo non avrà un impatto sui loro figli, non dirà nulla. Ha detto che se lui vuole nuove storie per lei va benissimo. […] Sta cercando di dimenticare il passato. Si sta concentrando su sé stessa e sui suoi piani per il futuro. Crede che la cosa migliore al momento sia non comunicare troppo con l’ex compagno“.

E brava Kim, fregatene…



Kanye West spotted with supermodel Irina Shayk on French vacation amid dating rumors. ❤️ pic.twitter.com/sOxrbpZHQZ — Pop Crave (@PopCrave) June 9, 2021

Le foto di Kanye e Irina sono un colpo al mio corazon. pic.twitter.com/g1pLeHufhc — Il Principato di Monaco sa💅 (@musboo) June 9, 2021