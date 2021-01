Lo scorso luglio Kanye West ha scritto (e poi cancellato) una serie di tweet al vetriolo contro sua moglie Kim Kardashian. Il rapper ha anche dichiarato che stava cercando di divorziare dalla compagna.

“Mia moglie stava cercando di volare in Wyoming con un medico per rinchiudermi come succede nel film Get Out perché ieri ho pianto per avermi salvato la vita. Vi dico che cerco di divorziare da quando Kim ha incontrato Meek Mill al Warldolf per la riforma carceraria”.

Nelle settimane successive la regina dei social è stata addirittura paparazzata il lacrime durante un litigio con il marito. In molti avevano pensato ad una rottura imminente e invece sembrava fosse tornato il sereno tra la famosa coppia. Oggi però Page Six e il New York Post hanno lanciato in esclusiva la notizia bomba: “Kim Kardashian e Kanye West divorziano“.

Una fonte attendibile ha raccontato che il cantante e la consorte stanno pianificando gli ultimi dettagli prima di ufficializzare la volontà di divorziare.

“Le cose sono decise e il divorzio è imminente. Stanno mantenendo un profilo basso, ma è finita sul serio. Kim Kardashian ha assunto Laura Wasser e sono in trattative per una soluzione. Loro sono stati in Wyoming dove hanno sistemato molte cose per separarsi tranquillamente e in serenità. Lei sta crescendo molto, vuole diventare un bravo avvocato, ma non può più sopportare i colpi di testa di lui, che parla di diventare Presidente USA. Kim ne ha abbastanza di queste cose. Lui invece è sempre più irritato dalla famiglia celebre per il reality show, non vuole più avere a che fare con loro, ha detto che trova la loro vita ‘insopportabile’.

L’unica guerra tra i due potrebbe esserci per la mega villa di Calabasas. La casa è costata 40 milioni più 20 di ristrutturazione. Kim sta cercando di convincere Kanye a consegnarle l’abitazione, perché è lì che i bambini vivono e crescono. Quella è la loro casa. Entrambi hanno investito un sacco di soldi per rinnovarla. Le trattative per il divorzio ci sono, adesso l’unico punto è capire come dividere tutte le loro proprietà”.