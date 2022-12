Kim Cattrall in lutto: morta la madre della famosa attrice

Grave lutto per l’attrice Kim Cattrall, la madre di 93 anni ha perso la vita: è stata proprio lei a pubblicare un post sui social

Un gravissimo lutto è quello che ha colpito la famiglia della famosa attrice di Sex and the City, Kim Cattrall. Purtroppo la madre si è spenta per sempre ed è stata proprio la figlia ad avvisare i suoi follower della straziante perdita subita.

Al momento sono davvero tante le persone, del mondo dello spettacolo e non, che le stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio, anche per mostrarle vicinanza in un momento così difficile e straziante.

Kim Cattrall è diventata famosa proprio grazie al ruolo di Samantha nel film Sex and the City. È seguita sui social da tantissime persone.

In queste ultime ore, è stata proprio lei a voler informare tutti della perdita di sua madre, Shane Cattrall di 93 anni. Ha pubblicato su Instagram alcune loro foto insieme e nella didascalia, per avvisare tutti, ha scritto:

Shane Cattrall 1929-2022. Riposa in pace Mamma.

Da quando ha pubblicato quel post straziante, in tanti hanno commentato con parole di vicinanza ed affetto. Tra questi, ci sono anche personaggi dello spettacolo, che hanno voluto donarle delle parole di conforto in un periodo difficile.

L’addio di Kim Cattrall al film che l’ha resa famosa

La stessa attrice nel 2018 ha vissuto un altra grave perdita. Il fratello, dopo una scomparsa durata diverse ore, è stato ritrovato ormai senza vita. Sempre sul suo canale social, aveva chiesto aiuto a tutti i suoi follower.

Visto ciò che ha vissuto la donna, quando nel 2021 hanno annunciato un revival del film, ha detto sin da subito che lei non ne avrebbe fatto parte. In un’intervista al quotidiano Variety ha dichiarato: