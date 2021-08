Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono innamorati nella casa del Grande Fratello e la loro relazione è durata più di un anno fuori dal reality. Questa settimana la professoressa è tornata a parlare del famoso hairstylist in un’intervista rilasciata a Di Più. Al settimanale di Osvaldo Orlandini Ambra ha lanciato un mezza bomba rivelando che secondo lei il suo ex sarebbe ancora ’emotivamente coinvolto da Tina Cipollari‘.

“Kikò Nalli è un uomo molto buono. Posso dire tante cose belle di lui. Il mio ex è tanto innamorato dei suoi figli e forse, in fondo in fondo, ancora emotivamente coinvolto dalla sua ex moglie. Se è ancora innamorato di Tina Cipollari? Bisognerebbe chiederlo a lui. Però ogni volta che parlavamo della fine del suo matrimonio lui si intristiva. Era come se, tra le righe, mi dicesse che lui e Tina avrebbero dovuto concedersi una seconda possibilità prima di separarsi”.