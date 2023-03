Kiewhay Pellicola Protettiva Compatibile con iPhone 12/ iPhone 12 Pro Vetro Temperato 6,1”, [9H Durezza] [No Bolle] [with Telaio di Installazione] HD Pellicola Vetro per iPhone 12 Pro – 3 Pezzi

Descrizione prodotto

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 17.6 x 9.6 x 1.2 cm; 61 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 20 giugno 2021

Produttore ‏ : ‎ booms-tech

ASIN ‏ : ‎ B097LP4JMM

Riferimento produttore ‏ : ‎ SPIP1201

[Compatibile con iPhone 12/ iPhone 12 Pro SOLO] – Si adatta perfettamente a iPhone 12/ iPhone 12 Pro (6,1’’), non si adatta a iPhone 12 mini (5,4’’), iPhone 12 Pro Max (6,7’’) e altri modelli di telefono.

[9H DUREZZA & ANTI-GRAFFIO] – Il vetro rinforzato con durezza 9H può proteggere efficacemente iPhone 12/ iPhone 12 Pro da cadute, graffi, urti e danni accidentali.

[Ultra HD Chiarezza] – Il vetro trasparente al 99,99% HD garantisce l’immagine più realistica ed evidenzia il senso stereo.

[Facile Installazione SENZA-BOLLE] – Viene fornito con il telaio di installazione e altri accessori per l’installazione senza bolle. Puoi installare perfettamente la protezione per lo schermo e la protezione per l’obiettivo della fotocamera senza bisogno di esperienza.

[Super Copertura] – Completamente Copre l’intero schermo del telefono, lasciando spazio extra attorno ai bordi per essere compatibile con la maggior parte delle custodie sul mercato.

7,99 €