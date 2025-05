Kiev: La Resistenza Fino alla Fine

Durante il vertice intergovernativo Italia-Grecia a villa Pamphilj, la premier Giorgia Meloni ha dichiarato che l’Italia attende una chiara risposta dalla Russia riguardo alla richiesta di un cessate il fuoco immediato e incondizionato, accettata dall’Ucraina. Meloni ha confermato l’impegno di entrambi i Paesi verso la pace e il sostegno all’Ucraina.

Il premier greco Kyriakos Mitsotakis ha evidenziato la necessità di una tregua di almeno 30 giorni e ha ribadito l’urgenza di una soluzione diplomatica al conflitto. Entrambi i leader hanno sostenuto la causa ucraina anche nel contesto europeo, sottolineando l’importanza di gestire i flussi migratori e la stabilità nelle aree di crisi.

In merito alla situazione in Medio Oriente, Meloni ha espresso speranza nell’imminente missione del presidente degli Stati Uniti, appoggiando gli sforzi dei Paesi arabi per una pace regionale che contempli la soluzione dei due Stati.

Riguardo ai migranti, Meloni ha sottolineato la responsabilità di Italia e Grecia come principali Paesi di arrivo per i flussi migratori irregolari, affermando che i due Paesi stanno lavorando per un approccio più efficace.

Mitsotakis ha affermato che Italia e Grecia si stanno affermando come attori di stabilità in Europa, con l’intenzione di proseguire un’agenda comune in vista della presidenza italiana del Consiglio dell’UE nel 2027.

Infine, Meloni ha messo in evidenza l’importanza della cooperazione economica, citando il ruolo cruciale delle aziende italiane in diversi settori e i recenti accordi tra Ferrovie dello Stato e il ministero dei Trasporti greco come un passo significativo verso una partnership strategica.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com