Kick The Past: il festival musicale interrotto per una bestemmia

Il festival Kick The Past, noto per la fusione di generi come punk, metal e hip hop, ha subito un’improvvisa interruzione durante la sua quarta edizione. L’evento, programmato per il 28 e 29 giugno presso Mixin Mojo a Pusiano, è stato fermato quando era già in corso, suscitando sorpresa tra il pubblico e gli organizzatori, Spleen Factory.

Le fonti riportano che il motivo della sospensione sarebbe stata una bestemmia, sebbene non sia chiaro se a pronunciarla sia stato un membro del pubblico o un artista. Anche se non sono emerse dichiarazioni ufficiali dal Comune, l’ex sindaco Andrea Maspero ha confermato l’accaduto senza offrire ulteriori dettagli.

Questa situazione risulta insolita, considerando la libertà di espressione spesso presente nei testi di molti artisti rap e trap, nonché la composizione della line-up, che includeva band come i Blaxfema HC, conosciuti per la loro intensità.

Nonostante l’inaspettato ostacolo, Spleen Factory ha comunicato che il festival continuerà altrove, affermando che non si sentono benvenuti nel luogo attuale. La line-up della manifestazione includeva nomi di spicco come Svetlanas, Trauma HC e altri gruppi attesi, la cui partecipazione sarebbe stata annunciata in seguito. Oltre ai concerti, erano previste attività collaterali per promuovere nuovi talenti e sonorità alternative, mantenendo un forte collegamento con la scena musicale indipendente.