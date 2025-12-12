Kialonda Gaspar beffa il regolamento in Italia

Kialonda Gaspar, difensore angolano del Lecce, era diffidato e durante la partita contro il Pisa si è fatto ammonire per proteste reiterate, ricevendo così una squalifica. Tuttavia, questo cartellino giallo non avrà conseguenze pratiche perché Gaspar avrebbe comunque saltato le prossime partite. La partita della 16esima giornata contro l’Inter è stata rinviata a causa della Supercoppa italiana, mentre la partita successiva contro il Como, dopo Natale, l’avrebbe saltata lo stesso in quanto sarà impegnato con la nazionale angolana in Coppa d’Africa. Quindi, la squalifica derivante dal cartellino giallo non verrà effettivamente scontata perché Gaspar sarebbe stato comunque fuori causa. Il calciatore si è dimostrato un vero stratega, procurandosi la squalifica per evitare di subirla in una parte del campionato in cui sarebbe stato assente per altri motivi.