Dopo la fine della storia tra Kim Kardashian e Kanye West, sembra sia arrivata al capolinea anche la relazione tra Khloé Kardashian e Tristan Thompson. Alla base di questa rottura ci sono…



Thompson durante un party a Bel Air sarebbe stato visto entrare in una camera con tre donne e pare sia uscito 30 minuti dopo con un aspetto “disordinato”.

Khloe Kardashian e Tristan Thompson: il racconto di una fonte vicina alla coppia.

“Tristan è arrivato in una delle sale di questa festa dove tutti si stavano divertendo. Era con tre donne e un altro ragazzo. Una delle ragazze con cui era è una festaiola regolare: è sempre in giro alle feste. Lui si è chiuso con le 3 ragazze in una camera, dove è rimasto per circa 30 minuti. Quando è uscito la sua camicia era un disastro, era tutto arruffato. Dopo la mezz’ora con le ragazze è rimasto un altro po’ alla festa e alle 4 del mattino è andato via.

Ha passato una serata movimentata. Lo abbiamo visto tutti mentre era anche al bar con le ragazze e loro bevevano lo champagne direttamente dalla bottiglia e urlavano. Tra l’altro ha afferrato ripetutamente il Lato B di una delle tre ragazze. Una di loro è un’aspirante cantante della Florida, mentre un’altra è originaria della California e lavora nel settore della bellezza, mentre la terza è una donna misteriosa”.

Per adesso i portavoce di Khloe Kardashian e Tristan Thompson sono in modalità ‘no comment’. Nessuno ha risposto alle domande di Page Six e TMZ.

