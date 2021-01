New Day New Face per Khloe Kardashian che su Instagram continua a pubblicare selfie sempre con una faccia diversa… e le polemiche sui social continuano senza sosta.

Nel nuovo scatto incriminato, infatti, saranno le luci, saranno i filtri, sarà il trucco, sarà la posa giusta o il troppo lavoro di post produzione, ma Khloe Kardashian è apparsa nuovamente diversa e troppo simile a sua sorella, Kendall Jenner.

Khloe Kardashian looks gorgeous in latest Instagram photo. 💙 pic.twitter.com/DdAlgnna2P — Pop Crave (@PopCrave) January 9, 2021

Il caso “Khloe è identica a Kendall” è esploso sui social e la stessa Kardashian è stata costretta a rispondere cercando in qualche modo di buttarla sul ridere: “La gemella di Kendall? Nei miei sogni“.

Una polemica simile era già esplosa lo scorso anno quando Khloe Kardashian passò da così a così nell’arco di un post Instagram.

E mentre Khloe Kardashian è alle prese con questa polemicuccia, sua sorella Kim Kardashian è al centro di un divorzio mediatico con Kanye West, colpevole secondo le ultime indiscrezioni di averla tradita con Jeffree Star, che ha così commentato:

“Mi sono svegliato stamani e il mio telefono esplodeva. Mi sono detto ‘che scandalo sarà successo?!’. Poi leggo ‘sembra che Jeffree Star sia stato con Kanye West ed è per questo che stanno per divorziare lui e la moglie’. Mi sono chiesto ‘ma come sono arrivati a dire queste cavolate? Forse solo perché viviamo nello stesso stato? Ragazzi si tratta di questa cosa?’.

E ancora: