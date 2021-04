Tra le centinaia di foto patinate, perfette, sul profilo di Khloe Kardashian ne è spuntata finalmente una naturale. Nello scatto in questione la sorella di Kim appare in bikini, senza trucco e con un corpo decisamente più naturale rispetto a quello che abbiamo visto in altre sue immagini. Sembra però che a pubblicare la foto sia stata la nonna di Khloe Kardashian, mandando nel panico la nipote, che ha subito sguinzagliato gli avvocati, che hanno fatto rimuovere lo scatto da siti e profili Instagram.

“E’ una foto bellissima. Ma come persona che ha lottato con la sua immagine per tutta la vita, se la foto non cattura il tuo corpo nel modo in cui vorresti dopo tutta quella fatica, hai ogni diritto di chiedere che non sia condivisa. Nella mia vita ho affrontato spesso i giudizi e le cattiverie. Mi dicevano: “Lei è la sorella cicciona”, “la sorella brutta”, “suo padre non è quello vero, perché è così diversa dalle sorelle”. Adoro usare i filtri, cercare una buona illuminazione e faccio qualche modifica. Allo stesso modo in cui mi trucco, mi faccio le unghie o indosso un paio di tacchi. Questo per presentarmi al mondo nel modo in cui voglio essere vista. Questo è esattamente quello che continuerò a fare senza scuse. Il mio corpo, la mia immagine e il modo in cui scelgo di apparire e quello che voglio condividere è una mia scelta. Nessun altro può decidere o giudicare cosa è accettabile o meno per la sottoscritta”.

Khloe è stata molto criticata per la sua decisione e così ieri ha rotto il silenzio ed ha spiegato perché vuole che quell’immagine non appaia mai più sul web.

Giusto, bravissima, un applauso a Khloe Kardashian, però mi auguro che da qui in avanti non nomini la “body positivity” o si metta a fare gran bei discorsi sull’accettarsi per come si è. Io la foto l’ho vista e vi posso assicurare che Khloe stava benissimo, magari mancava l’effetto ‘bambola appena uscita dalla fabbrica Mattel’ che ama tanto, semplicemente pareva UMANA. Non pubblico lo scatto per evitare letterine, ma su Twitter basta scrivere “Khloe Kardashian picture”…

Khloe Kardashian addresses unedited photo being removed from internet by her team after her grandma accidentally shared it: “My body, my image & how I choose to look and what I want to share is my choice. It’s not for anyone to decide or judge what is acceptable or not anymore.” pic.twitter.com/4CFSsg7zsT — Pop Crave (@PopCrave) April 8, 2021

khloe kardashian one day after using lawyers to get an unedited photo her grandma took scrubbed from the internet: pic.twitter.com/OUOmoChmlr — Natasha Dye (@natashadye) April 7, 2021