Lasciare la Juve? Nemmeno per idea. Sami Khedira non ha intenzione di abbandonare la Juventus al termine di una stagione costellata da tanti problemi fisici e poche presenze sul campo. Il tedesco, che ha un contratto anche per la prossima stagione, chiarisce le proprie intenzioni con un post su Instagram. La rescissione del contratto non appare un’ipotesi plausibile, così come il trasferimento in un altro club. “Una stagione molto dura per me. Mentre sono ovviamente contento per il nostro successo di squadra e per il nono scudetto di fila, da dicembre in poi è stato molto frustrante per me. Due infortuni pesanti mi hanno costretto a giocare solo 18 partite in questa stagione: mi aspetto molto di più da me”, scrive l’ex giocatore del Real Madrid. “Ogni volta che si cade, bisogna rialzarsi. Questo è stato il mio atteggiamento nei 14 anni di professionismo, in cui sono riuscito a vincere 20 titoli in 3 dei campionati migliori d’Europa”, prosegue. “Credetemi, lavoro estremamente duro ogni giorno per tornare il più presto possibile e sono convinto di poter tornare ai miei vecchi livelli. Tutti i bianconeri devono sapere che sono qui solo perché amo e rispetto davvero questo grande club, i tifosi, il posto e la tradizione senza pari della Juve”, prosegue. “Da quando sono arrivato qui 5 anni fa abbiamo avuto un cilo straordinario e in questa stagione c’è ancora un titolo da vincere. Continuerò a dare tutto quello che ho per tornare in forma completa, non solo perché amo il club, il calcio e i bianconeri, ma anche perché credo che insieme possiamo continuare a scrivere la storia della Juve”.

