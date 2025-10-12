Khartum, la sfida della ricostruzione nell’emergenza umanitaria

Khartum, capitale del Sudan, è situata sulla sponda sinistra del Nilo Azzurro, al suo incontro con il Nilo Bianco. Un tempo brulicante di vita con nove milioni di abitanti, ha subito devastazioni a causa della guerra civile in corso tra l’esercito regolare e le milizie Rsf. Questa guerra ha provocato enormi perdite, con circa 150.000 vittime e 14 milioni di sfollati interni, rendendo la situazione nella città una delle crisi umanitarie più gravi al mondo.

La fuga da Khartum è avvenuta rapidamente, costringendo milioni a lasciare la città. Da marzo, l’esercito regolare ha riacquistato il controllo, segnando un importante cambiamento nella guerra e_promuovendo il ritorno degli sfollati. Tuttavia, ciò che i ritorno trovano è un ambiente disastrato, con infrastrutture critiche distrutte, ospedali saccheggiati e case in rovina. L’assenza di servizi essenziali e risorse ha complicato ulteriormente la situazione.

Il governo ha lanciato un’iniziativa per facilitare il ritorno dei cittadini, approvando un comitato per la ricostruzione della città, che si occuperà della sicurezza, dei servizi e delle infrastrutture. Tuttavia, il costo della ricostruzione è stimato in circa 130 miliardi di dollari, una cifra che il Sudan non può permettersi. Molti paesi, tra cui Egitto, Arabia Saudita e Cina, potrebbero contribuire, ma la fine delle ostilità è necessaria.

L’urgente necessità di bonificare il territorio, rimuovendo ordigni inesplosi e macerie, è accompagnata dalla sfida di garantire sicurezza e nutrimento ai residenti. In fase di rilancio, sono già ripresi servizi come elettricità e acqua, ma le necessità restano ampie. La ricostruzione di Khartum è apparentemente prioritaria rispetto ad altre regioni, suscitando preoccupazioni per disuguaglianze e conflitti latenti.