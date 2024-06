Khady, il segreto dei suoi capelli a L’Isola dei Famosi: “Indossavo una parrucca cucita”

I capelli di Khady Gueye a L’Isola dei Famosi sono stati oggetto di dibattito e non solo perché erano oggettivamente bellissimi, ma perché proprio a causa di quelli è stata costretta a portare un collare ortopedico dopo essere rimasta incastrata con le extension al palo durante una prova leader.

Quando la produzione de L’Isola dei Famosi lo scorso febbraio le ha confermato che avrebbe partecipato, Khady ha avuto davanti a sé due opzioni: mostrarsi con i suoi capelli naturali afro oppure indossare una parrucca cucita che le permettesse di vivere la vita da naufraga fra bagni al mare, prove fisiche e igiene ridotto all’osso senza avere particolari problemi. E ha scelto questa seconda opzione.

A confermarlo è stata proprio lei rispondendo a una mia domanda su Instagram: “Il segreto dei tuoi capelli sull’Isola?“. “Sono tanto contenta di rispondere a questa domanda! Il trucco c’è e non si vede!” – ha ironizzato Khady – “Scherzi a parte ho la fortuna di avere mia zia che mi supporta nella scelta e nell’acquisto di extension e parrucche. Proprio durante L’Isola dei Famosi mi sono trovata davvero benissimo con le cuciture (la wig è stata cucita ed è stata super resistente)“.

I capelli di Khady: la svolta pink in occasione della semifinale

La parrucca, sicuramente di capelli veri, è stata attaccata alla testa di Khady per oltre due mesi, poi – in occasione della semifinale – ha optato per una di colore rosa in occasione del mese del Pride e infine è tornata al suo colore naturale.