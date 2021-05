Khaby Lame è la webstar del momento e grazie alla popolarità ottenuta con TikTok ha conquistato tutto il mondo (scalzando nella classifica dei più seguiti anche star del calibro di Ariana Grande).

In queste settimane parlano di lui anche in America ed in Giappone, ma se per gli altri è un “tiktoker italiano” con tanto di felpa della Nazionale Italiana presente in ogni ultimo video, per l’Italia è solo un emigrato senegalese arrivato in Piemonte quando aveva un anno.

Khaby Lame: “Non ho la cittadinanza italiana”

Khaby Lame, infatti, nonostante si senta italiano ed abbia studiato e lavorato solo nel nostro paese da vent’anni, non è ancora un cittadino italiano a tutti gli effetti, dato che non ha ancora ottenuto la cittadinanza. Via La Stampa se ne è così lamentato:

“La cittadinanza? No, non ce l’ho. Mi dispiace tanto. Non è giusto. Per esempio, per questo viaggio negli Stati Uniti [ndr, un viaggio di lavoro organizzato dal manager] è tutto difficile, anche ottenere il visto. Eppure mi hanno invitato come italiano, andrò a Los Angeles come italiano, perché io sono italiano. L’altro giorno il mio video era sui megaschermi di Tokyo e sotto c’era scritto: tiktoker italiano“.

Sul settimanale Chi, invece, Khaby Lame ha così parlato del nostro paese:

“L’Italia è per me un posto dove mi sono sentito accolto, soprattutto dove abito io, nelle case popolari di via Togliatti a Chivasso, in provincia di Torino. Mi sono sentito subito a casa ed infatti continuo tutt’ora a vivere lì”.