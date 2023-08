Khaby Lame, il tiktoker italiano più seguito al mondo è nella nuova stagione di Fortnite

L’italiano Khaby Lame è il più seguito content creator su TikTok con 161,8 milioni di follower, e ha debuttato ufficialmente nel mondo del gaming con un ruolo da protagonista nell’ultima stagione di Fortnite, il celebre titolo di Epic Games. L’ingresso di Khaby Lame in Fortnite coincide con il lancio del Capitolo 4, Stagione 4: Ultima Spiaggia, ambientato nel contesto di una grande rapina, che metterà a disposizione dei giocatori il personaggio che replica il tiktoker, espressioni virali e oggetti cosmetici. Khaby entra a far parte delle Icone di Fortnite, pensate per celebrare le più dinamiche e popolari figure dei mondi del gaming, dello sport, della musica e della pop culture. Ecco un colpo d’occhio sulle novità di questa stagione sull’Isola, iniziata il 25 agosto. Le descrizioni sono tratte da una nota stampa di Epic Games:

La via furtiva è opzionale: quando la furtività va a farsi benedire, puoi volare dentro a una base con il Razzariete! Sei uscito a mani vuote? Cerca la refurtiva nelle borse da rapina che contengono materiale come il nuovo Para-cadute junior, Esplosivo telecomandato (fuori magazzino!), Torretta d’affari – una torretta che sembra una valigetta quando la tieni in mano, ma si trasforma e prende automaticamente di mira i nemici quando viene lanciata – e tanto altro. Concludi la rapina con una fuga da cinema guidando la Nitro Fang della Victory Motors!

Ambientazioni lussuose: il vampiro Kado Thorne ha dilapidato la ricchezza e i tesori dell’Isola e ha trovato delle dimore particolarmente lussuose. Caseggiato Carminio, Insenatura Inesorabile e Opulenza Oscura sono basi ben difese, con videocamere, griglie laser, guardie e piene di oggetti di valore. Meglio essere preparati prima di infiltrarsi in qualsiasi luogo dove c’è Thorne.

Pass battaglia, semplificato: l’acquisto del Pass battaglia del Capitolo 4 Stagione 4 sblocca automaticamente lo spericolato Nolan Chance. Procedi con il Pass battaglia per sbloccare risorse con l’autista Piper Pace e l’uomo che rende semplici le cose: Khaby Lame. Più avanti nel corso della stagione sarà anche possibile sbloccare Ahsoka Tano!