Questo è il miglior momento della storia per essere un creator. Mai prima d’ora, infatti, la tecnologia ha offerto così tante possibilità non solo di acquisire una notorietà in maniera rapida, ma anche di trasformarla in una fonte di guadagno.

IL PROGRAMMA E GLI SPEAKER

Lo sa bene Khaby Lame, l’italiano con più follower su TikTok e Instagram, che ha registrato una crescita impressionante in soli pochi mesi, e che ha dovuto capire velocemente come valorizzare al meglio questa notorietà. Così ha iniziato ad accettare qualche ingaggio per sponsorizzazioni, come quelli con la Barilla per il “Rigatoni Day” e con Amazon per il famoso programma “Prime Student”, e ad approfittare degli incentivi di TikTok.

TechTalk sulla privacy: il Garante incontra Khaby Lame





L’azienda cinese ha infatti stanziato un “Fondo per Creator” di 254 milioni di euro per i prossimi tre anni. I compensi in questo caso vengono erogati in base alle performance dei video (dal punto di vista delle interazioni e delle visualizzazioni).

Quello di Khabane Lame è il tipico percorso intrapreso dagli influencer che vogliono trasformare in denaro l’attenzione dei propri follower. Nel ventaglio delle opportunità attuali, l’influencer marketing rappresenta la fonte maggiore di reddito.

Ormai tutte le grandi aziende hanno capito che coinvolgere gli influencer per le attività promozionali è necessario se si vogliono raggiungere pubblici impermeabili alle sirene della comunicazione tradizionale. E parliamo di un mercato enorme perché si stima che il giro d’affari delle attività di influencer marketing si aggiri complessivamemte intorno agli 8 miliardi di dollari.

TechTalk con Khaby Lame, l’ex operaio di Chivasso diventato una star su TikTok e Instagram



La verà novità è che oggi chiunque abbia una passione può metterla a frutto sfruttando anche le nuove opportunità offerte dalla tecnologia di generare reddito direttamente dai propri seguaci. Si parla, a tal proposito, di “Creator Economy” ossia di una vera e propria “economia delle passioni” abilitata dalle funzioni messe a disposizioni sia dalle piattaforme social, sia da applicazioni pensate per gestire il rapporto con i sostenitori come Patreon, OnlyFans o Ghost.

La funzione più usata per guadagnare sui social è quella degli annunci pubblicitari che vengono inseriti automaticamente all’interno dei video dei creator o sulla loro pagina. Gli introiti sono proporzionali al numero di visualizzazioni generate, ma va sempre ricordato – per chi punta a farne un business – cje YouTube e Facebook trattengono il 45 per cento del totale. Non certo poco. In ogni caso tra le forme più recenti ci sono gli abbonamenti, le donazioni e la vendita di prodotti.

Gli abbonamenti al canale permettono ai fan di ottenere benefici esclusivi, pagando una somma mensile: contenuti inediti, scudetti da esibire, emoji personalizzate da usare in chat. E’ una formula disponibile su Facebook, YouTube, Twitch e Twitter (ancora solo in USA). Il guadagno viene decurtato di una percentuale variabile dal 30 al 50%.

L’abbonamento poi è anche la forma di monetizzazione di chi scrive newsletter (con Substack o Revue) o crea podcast (con Anchor o Spreaker).

Le donazioni possono essere chieste esponendo un link al proprio account Paypal o usando le funzioni native della piattaforma utilizzata.

Twitch ha una propria moneta virtuale chiamata “Bits”, rappresentata da gemme colorate, mentre Facebook ha le “Stelle”. L’utente può comprare pacchetti di monete, pagando in euro, e poi li può distribuire agli streamer in chat. Twitter, invece, darà la possibilità di inviare direttamente denaro e criptovalute.

La vendita di prodotti attraverso i social media è molto frequente in Oriente, ma ancora poco sfruttata negli altri paesi. Instagram, Facebook e TikTok stanno sperimentando le televendite (o “social live shopping”) durante le dirette per permettere agli spettatori di acquistare immediatamente i prodotti mostrati e ai venditori di incamerare una percentuale. Esistono anche app per vendere senza passare dai social, come PopShopLive, LiveScale e GoLive!

Gli artisti che producono opere d’arte digitali hanno anche a disposizione gli NFT (Non-Fungible Token), una soluzione tecnologica che permette di garantire l’autenticità e la proprietà alle proprie creazioni, altrimenti facilmente duplicabili, dando loro un valore di scambio. Già in questa fase embrionale la compravendita di questi “certificati digitali” ha superato i 2 miliardi di dollari.

Ma questi token (informazioni registrate su blockchain) possono anche essere fungibili e diventare monete digitali, tipo Bitcoin. Ad esempio, Rally.io permette ai creator di creare una moneta personalizzata da usare nei rapporti con i propri fan. Chi la compra, facendone aumentare il valore, può ottenere specifici vantaggi, partecipare alla community e dare un sostegno concreto al proprio beniamino.

E’ iniziata l’era del “Creator Aumentato” ossia di un professionista della rete che grazie all’uso della tecnologia avrà gli strumenti per amplificare le proprie passioni e rendersi indipendente, creativamente e finanziariamente, dalle piattaforme di intermediazione del proprio lavoro.