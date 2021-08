Khaby Lame accelera, come Marcell Jacobs. Quando lo abbiamo intervistato a Milano, lo scorso giugno, l’ex operaio di Chivasso aveva appena superato 77 milioni di follower su TikTok. Ora il ragazzo ha superato il muro dei 100 milioni di follower. E insegue, spedito, la vetta della classifica mondiale occupata – ancora saldamente – da Charli D’amelio, balleria e influencer americana che su TikTok ha 122milioni di seguaci.

In Italia, Khaby Lame è il più seguito anche su Instagram, dove ha ormai staccato Chiara Ferragni, al secondo posto: Lame ha circa 33 milioni di follower (a giugno 2021 ne aveva circa 25 milioni), Ferragni è ferma a 24,5 milioni.

Khaby Lame ha 21 anni e ha conquistato gli utenti di TikTok e di Instagram con una serie di video in cui non dice neanche una parola. “Il muto è un linguaggio universale – spiega – se vuoi comunicare con tutti non devi parlare”. Al ragazzo basta una semplice espressione del viso e un gesto fatto con la mano, ormai diventato popolare, che stanno a significare: “Ecco, hai visto, era così semplice”. I suoi bersagli preferiti, infatti, sono i tutorial più assurdi che circolano su Internet.