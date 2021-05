Khaby Lame ha ormai spiccato il volo e dopo aver sfidato e ottenuto una risposta da Mark Zuckerberg in persona, ha prima esaudito un suo personale desiderio: girare un video ironico con Alessandro Del Piero e poi rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi.

“Ho iniziato TikTok durante il primo lockdown, a marzo dell’anno scorso, ero a casa come tutti, cercavo solo qualcosa che mi tenesse occupato e mi facesse distrarre. Così ho pubblicato il primo contenuto: era un video muto in cui spiegavo come si usava l’amuchina, ballando in modo pazzo. Il mio sogno però è diventare come Will Smith, è sempre stato il mio idolo. Vedevo a ripetizione in tv Il Principe di Bel Air, volevo essere come lui. Mi sono iscritto a TikTok solo per far ridere le persone. L’unico segreto del mio successo è la mia faccia che uso con una particolare mimica e le mie mani, con cui indico gli oggetti nei video. Stop“.

Khaby Lame: “L’Italia per me è un posto dove mi sono sentito accolto”

Khaby Lame ha poi parlato dell’Italia, paese che lo ha accolto quando era piccolo e in cui vive tutt’ora.

“La discriminazione razziale è ovunque, sui social come nella vita reale. Dietro un monitor, però, sono tutti più bravi a creare account finti e insultare la gente. La maggior parte dei miei follower di TikTok sono stranieri, l’Italia è un paese ancora molto difficile, è inutile negarlo, sono una persona di colore e sa com’è, le persone di colore vanno più di moda altrove. Nella percentuale dei miei follower l’Italia è al quarto posto, prima ci sono Brasile, Stati Uniti e Russia. L’Italia è per me un posto dove mi sono sentito accolto, soprattutto dove abito io, nelle case popolari di via Togliatti a Chivasso, in provincia di Torino. Mi sono sentito subito a casa ed infatti continuo tutt’ora a vivere lì”.

Dal nulla alla fama mondiale grazie a TikTok.