TikTok non è il posto di Will Smith. Non è il posto di The Rock, Selena Gomez, Ariana Grande e nemmeno di Kylie Jenner. Il posto per loro è Instagram, perché sono troppo vecchi e hanno troppo pochi follower per contare davvero rispetto ai veri re della piattaforma più usata dai giovanissimi. Anzi: rispetto alle vere regine, perché 3 su 5, fra i profili più cliccati su TikTok, sono di ragazze giovanissime che sino a un paio d’anni nemmeno sapevamo chi fossero.

Da qualche giorno, in questo Olimpo dei social network è entrato anche il 21enne Khabane Lame, che è diventato rapidamente il tiktoker italiano più seguito al mondo. Rapidamente per davvero: lo scorso 17 maggio ne era nemmeno nella Top 10, il giorno dopo era arrivato superare gli 11 milioni di follower e oggi ne ha 60 milioni. Ne ha guadagnati poco meno di 50 milioni in una settimana esatta.

Come si fa ad avere successo su TikTok?

Questa rapidità, questo successo repentino e improvviso (quello di Khabi non è l’unico caso) è una fra le caratteristiche peculiari di TikTok, legate anche alla sua enorme diffusione: utilizzato ogni mese, solo in Europa, da oltre 100 milioni di persone, garantisce una visibilità che al momento nessun altro sito può offrire. Insomma: i grandi numeri sono anche merito dell’enorme bacino di utenza.

E poi? Quali sono le ragioni che stanno dietro a questi exploit? Difficile dirlo con certezza: nonostante quello che suggeriscono i vari esperti, è indubbio che la piattaforma premia chi è originale e si distingue, piuttosto che chi segue i trend, ed è effettivamente molto democratica in questo, permettendo anche a perfetti sconosciuti di arrivare in cima alle classifiche. Poi, è fondamentale sfruttare la propria nicchia di competenza (inteso nel senso più ampio possibile), una volta che la si è trovata, e anche essere brevi: su TikTok, i video di maggiore successo hanno una durata media di 7 secondi.

I 5 account più seguiti su TikTok

(classifica aggiornata al 26 maggio)

Charli D’Amelio (17 anni – 116,4 milioni di follower)

È stata la prima a superare i 100 milioni di follower, riuscendoci in poco più di un anno (il primo canale a superare i 100 milioni di iscritti su YouTube lo ha fatto in 14 anni). Ha iniziato con balletti e lip-sync, l’anno scorso ha incassato 4 milioni di dollari dagli sponsor, ha scritto un libro, ha una sua collezione di abiti e prenderà parte a due serial con la famiglia e con la sorella (anche lei è su TikTok, ma ha solo 52 milioni di follower).

@charlidamelio my new fav @takisusa ?? ##takisusa ##ad ? BORN FOR THIS – Foxxi

Addison Rae Easterling (20 anni – 80,7 milioni di follower)

L’unica, vera rivale di Charli (nel 2020 ha incassato più di lei): arrivata sulla piattaforma grazie ai balletti, ha inciso un disco, firmato contratti di collaborazione con aziende come Reebok, L’Oréal, Hollister e American Eagle e sarà protagonista del remake di Kiss Me, un film del 1999 piuttosto noto negli Stati Uniti.

@addisonre ? original sound – n2

Bella Poarch (24 anni – 69,9 milioni di follower)

Originaria delle Filippine, ma da tempo residente negli Stati Uniti, ha debuttato su TikTok poco più di un anno fa, raggiungendo un successo incredibile grazie a clip decisamente fuori dal comune: la sua M to the B (qui sotto) è stata la più vista del 2020, con quasi 607 milioni di views, 50 milioni di like e 2 milioni di commenti. Anche lei ha inciso un disco e ha una linea di abbigliamento che porta il suo nome.

@bellapoarch To the ?? ?? ?? ##fyp ? M to the B – Millie B

Khabane Lame (21 anni – 60,3 milioni di follower)

Vive a Chivasso, in provincia di Torino, dove si è trasferito dal Senegal quando aveva appena un anno: rimasto senza lavoro a causa del coronavirus, si è reinventato su TikTok, realizzando clip brevi, divertenti e senza audio in cui mostra come risolvere con semplicità i problemi quotidiani. La sua crescita velocissima è stata notata (anche) da Mark Zuckerberg, co-fondatore di Facebook, che gli ha pure regalato un like.

@khaby.lame Boss.. Only in two weeks? ??????Mention Mark Zuckerberg on comment in my Instagram I’ll follow 1 of you guys.##learnfromkhaby ##LearnWithTikTok ? Steven Universe – L.Dre

Zachary Michael King (31 anni – 60 milioni di follower)

Il più anziano nella Top 5, ma forse anche quello con più competenze riconducibili al mondo reale: è un regista e illusionista, abita a Los Angeles ed è noto soprattutto per i brevi video in cui sembra avere appunto poteri magici. Ha iniziato su YouTube, poi è passato a Vine ed è arrivato su TikTok nel 2016, quando la piattaforma si chiamava ancora Musical.ly. Sua la clip più vista nel 2019: lo si vede a cavallo di una scopa volante, come un moderno Harry Potter. Ma ovviamente è un trucco.