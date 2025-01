KeySmart Pro – Portachiavi intelligente con luce LED e tecnologia Tile per localizzare chiavi e telefono via Bluetooth (fino a 10 chiavi, Nero)

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Prezzo: €13,95

(as of Jan 31, 2025 07:20:32 UTC – Details)





NON PERDERAI MAI PIÙ LE CHIAVI: KeySmart Pro è un organizzatore di chiavi compatto dotato di Tile, un localizzatore intelligente che ti aiuta a scoprire dove hai messo quelle chiavi che non trovi più direttamente dall’app mobile gratuita Tile!

FAI SUONARE LE TUE CHIAVI: usa l’app Tile per far sì che KeySmart Pro riproduca una melodia; in questo modo, potrai trovare le tue chiavi più facilmente.

TROVA IL TELEFONO: premi due volte il pulsante Tile su KeySmart Pro per far squillare il tuo telefono, anche se si trova in modalità silenziosa!

10 CHIAVI + TORCIA + APRIBOTTIGLIE: include una torcia a LED integrata, un apribottiglie e un anello di aggancio per le chiavi più grandi e il telecomando dell’auto. Può contenere fino a 10 chiavi!

GARANZIA DEL PRODUTTORE DI 2 ANNI: se nei primi due anni KeySmart si rompe a causa di normali danni da usura, provvederemo a sostituirlo. Valorizziamo la creatività: i prodotti KeySmart sono protetti dai brevetti D705,533, D754,428, D756,629, D756,630 e altri brevetti nazionali e internazionali in attesa di approvazione. KeySmart è un marchio nazionale e internazionale registrato. Ogni violazione sarà punita a norma di legge.