Keylogger: Il Malware che Monitora le Tue Digitazioni e Come Proteggerti

I keylogger sono strumenti che registrano tutto ciò che si digita su una tastiera. Sebbene possano avere usi legittimi come il monitoraggio aziendale o il controllo parentale, il loro impiego principale è malevolo. I criminali informatici li utilizzano per raccogliere informazioni sensibili come password e dati bancari, spesso senza che la vittima se ne accorga. Per proteggersi, è cruciale evitare reti Wi-Fi pubbliche e software pirata, oltre ad utilizzare anti-keylogger.

I keylogger possono essere hardware o software. Quelli hardware richiedono accesso fisico al dispositivo, mentre quelli software possono essere installati da remoto tramite e-mail di phishing o siti compromessi. Una volta attivi, registrano le digitazioni e inviano i dati a un hacker. Esistono varianti di keylogger software, come i keylogger form-grabbing e gli screen recorder, che raccolgono informazioni in modi diversi. Un noto attacco keylogger è legato al malware DarkHotel, che prende di mira reti Wi-Fi non protette, inducendo gli utenti a scaricare software infetto.

Riconoscere un keylogger non è semplice; sintomi come rallentamenti del sistema o attività sospette possono indicarne la presenza. È consigliabile usare anti-keylogger e programmi di sicurezza avanzati. Alcune precauzioni includono evitare software da fonti non ufficiali, prestare attenzione a e-mail sospette e utilizzare tastiere virtuali per dati sensibili. L’uso di un gestore di password e misure di sicurezza come l’autenticazione a due fattori possono migliorare la protezione. Inoltre, mantenere software antivirus e firewall aggiornati è essenziale per rilevare e bloccare potenziali minacce.