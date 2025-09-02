Key Account Sales – Milano

SCENARIO DI COMPETENZA
– L’innovazione tecnologica avanza rapidamente.
– Le PMI devono adattarsi per rimanere competitive.
– Il marketing digitale è essenziale per la crescita.
💼 Altre Offerte di Lavoro
In The Digital Box cerchiamo esperti in marketing digitale per sviluppare soluzioni innovative. Requisito: esperienza in marketing. Beneficio: aiuto concreto per PMI nella transizione digitale.
Emeis Italia cerca infermieri per RSA a Sanremo: esperienza in assistenza e opportunità di lavorare in un ambiente accogliente e stimolante.
Manutentore elettrico per manutenzione programmata e risoluzione guasti. Requisito chiave: esperienza nel settore. Beneficio: ambiente dinamico e innovativo.
Back Office Commerciale Estero: gestisce relazioni con clienti e fornitori. Requisito chiave: conoscenza lingue straniere. Beneficio: ambiente strutturato e collaborativo.
Amministratore specialista per supporto operativo e gestione pratiche; requisito chiave: esperienza amministrativa; beneficio: ambiente creativo stimolante.