Key Account Sales – Milano

In The Digital Box stiamo creando una delle aziende italiane più innovative nel campo del marketing digitale. Offriamo tecnologie e servizi per supportare la transizione digitale delle PMI.

SCENARIO DI COMPETENZA

– L’innovazione tecnologica avanza rapidamente.
– Le PMI devono adattarsi per rimanere competitive.
– Il marketing digitale è essenziale per la crescita.

Unisciti a noi e trasforma la tua PMI con le nostre soluzioni!


Key Account Sales – Milano

In The Digital Box cerchiamo esperti in marketing digitale per sviluppare soluzioni innovative. Requisito: esperienza in marketing. Beneficio: aiuto concreto per PMI nella transizione digitale.

Infermiere – Sanremo (IM)

Emeis Italia cerca infermieri per RSA a Sanremo: esperienza in assistenza e opportunità di lavorare in un ambiente accogliente e stimolante.

Manutentore Elettrico Vimercate

Manutentore elettrico per manutenzione programmata e risoluzione guasti. Requisito chiave: esperienza nel settore. Beneficio: ambiente dinamico e innovativo.

<p><strong>Back Office Commerciale Estero – Verona</strong></p>

Back Office Commerciale Estero: gestisce relazioni con clienti e fornitori. Requisito chiave: conoscenza lingue straniere. Beneficio: ambiente strutturato e collaborativo.

Administrative Specialist – Accademia Aldo Galli

Amministratore specialista per supporto operativo e gestione pratiche; requisito chiave: esperienza amministrativa; beneficio: ambiente creativo stimolante.

