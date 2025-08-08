Posizione: Key Account Sales Manager – Reggio Emilia
PreGel S.p.A., leader mondiale nella produzione di ingredienti per gelateria, pasticceria e caffetteria, è alla ricerca di un/a International Key Account Manager altamente motivato/a. Questo ruolo cruciale prevede lo scouting, l’acquisizione e la gestione dei clienti chiave a livello globale.
Principali Responsabilità:
- Sviluppare e implementare strategie commerciali per aumentare la quota di mercato.
- Stabilire e mantenere relazioni solide con clienti internazionali.
- Collaborare con team interni per garantire un servizio cliente di alta qualità.
Requisiti Fondamentali:
- Esperienza significativa nella gestione di account strategici, preferibilmente in ambito alimentare o ingredienti.
- Eccellenti capacità di comunicazione e negoziazione.
- Disponibilità a viaggiare a livello internazionale.
Vantaggi del Ruolo:
- Opportunità di lavorare per un brand riconosciuto globalmente.
- Ambiente di lavoro dinamico e orientato all’innovazione.
- Possibilità di sviluppo professionale in un settore in continua crescita.
Unisciti a noi in un viaggio emozionante nel mondo dei prodotti di eccellenza!