Posizione: Key Account Sales Manager – Reggio Emilia

PreGel S.p.A., leader mondiale nella produzione di ingredienti per gelateria, pasticceria e caffetteria, è alla ricerca di un/a International Key Account Manager altamente motivato/a. Questo ruolo cruciale prevede lo scouting, l’acquisizione e la gestione dei clienti chiave a livello globale.

Principali Responsabilità:

Sviluppare e implementare strategie commerciali per aumentare la quota di mercato.

Stabilire e mantenere relazioni solide con clienti internazionali.

Collaborare con team interni per garantire un servizio cliente di alta qualità.

Requisiti Fondamentali:

Esperienza significativa nella gestione di account strategici, preferibilmente in ambito alimentare o ingredienti.

Eccellenti capacità di comunicazione e negoziazione.

Disponibilità a viaggiare a livello internazionale.

Vantaggi del Ruolo:

Opportunità di lavorare per un brand riconosciuto globalmente.

Ambiente di lavoro dinamico e orientato all’innovazione.

Possibilità di sviluppo professionale in un settore in continua crescita.

Unisciti a noi in un viaggio emozionante nel mondo dei prodotti di eccellenza!