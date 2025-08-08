34.5 C
Posizione: Key Account Sales Manager – Reggio Emilia

PreGel S.p.A., leader mondiale nella produzione di ingredienti per gelateria, pasticceria e caffetteria, è alla ricerca di un/a International Key Account Manager altamente motivato/a. Questo ruolo cruciale prevede lo scouting, l’acquisizione e la gestione dei clienti chiave a livello globale.

Principali Responsabilità:

  • Sviluppare e implementare strategie commerciali per aumentare la quota di mercato.
  • Stabilire e mantenere relazioni solide con clienti internazionali.
  • Collaborare con team interni per garantire un servizio cliente di alta qualità.

Requisiti Fondamentali:

  • Esperienza significativa nella gestione di account strategici, preferibilmente in ambito alimentare o ingredienti.
  • Eccellenti capacità di comunicazione e negoziazione.
  • Disponibilità a viaggiare a livello internazionale.

Vantaggi del Ruolo:

  • Opportunità di lavorare per un brand riconosciuto globalmente.
  • Ambiente di lavoro dinamico e orientato all’innovazione.
  • Possibilità di sviluppo professionale in un settore in continua crescita.

Unisciti a noi in un viaggio emozionante nel mondo dei prodotti di eccellenza!

