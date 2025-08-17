Key Account Sales Manager – Bologna

La figura selezionata sarà responsabile di:
- Scouting di nuovi clienti
- Acquisizione di clienti chiave
- Gestione delle relazioni con i clienti a livello globale
Requisiti:
- Esperienza nel ruolo di Key Account
- Conoscenza del settore alimentare
- Ottime capacità comunicative e relazionali
- Disponibilità a viaggiare
Offriamo:
- Opportunità di crescita professionale
- Ambiente di lavoro dinamico
- Retribuzione competitiva
Se sei interessato/a, invia il tuo CV e unisciti al nostro team!
