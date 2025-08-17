Key Account Sales Manager – Bologna

30.8 C
PreGel S.p.A., leader mondiale nella produzione di ingredienti per Gelateria, Pasticceria e Caffetteria, è alla ricerca di un/una International Key Account.

La figura selezionata sarà responsabile di:

  • Scouting di nuovi clienti
  • Acquisizione di clienti chiave
  • Gestione delle relazioni con i clienti a livello globale

Requisiti:

  • Esperienza nel ruolo di Key Account
  • Conoscenza del settore alimentare
  • Ottime capacità comunicative e relazionali
  • Disponibilità a viaggiare

Offriamo:

  • Opportunità di crescita professionale
  • Ambiente di lavoro dinamico
  • Retribuzione competitiva

Se sei interessato/a, invia il tuo CV e unisciti al nostro team!


