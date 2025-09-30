Key Account Lombardia

- studi di progettazione elettrica
- engineering
- studi di architettura
- imprese edili
- committenti della Lombardia
Il/la candidato/a ideale deve possedere:
- diploma o laurea tecnica
- esperienza di vendita
- ottime doti relazionali
- dinamicità
- forte orientamento ai risultati
Costituisce requisito preferenziale la provenienza dal settore elettrico o illuminotecnico.
L’inquadramento prevede:
- una retribuzione interessante
- auto aziendale
- cellulare
Invitiamo a inviare il proprio Curriculum Vitae. L’offerta di lavoro è rivolta a entrambi i sessi, in conformità al D.Lgs. 198/2006. Se non sarete contattati entro 60 giorni, la ricerca si considera conclusa.
