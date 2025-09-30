Key Account Lombardia

21 C
Il/la titolare della posizione, alle dirette dipendenze del Key Account Manager, dovrà gestire i rapporti commerciali con un portafoglio clienti composto da:

  • studi di progettazione elettrica
  • engineering
  • studi di architettura
  • imprese edili
  • committenti della Lombardia

Il/la candidato/a ideale deve possedere:

  • diploma o laurea tecnica
  • esperienza di vendita
  • ottime doti relazionali
  • dinamicità
  • forte orientamento ai risultati

Costituisce requisito preferenziale la provenienza dal settore elettrico o illuminotecnico.

L’inquadramento prevede:

  • una retribuzione interessante
  • auto aziendale
  • cellulare

Invitiamo a inviare il proprio Curriculum Vitae. L’offerta di lavoro è rivolta a entrambi i sessi, in conformità al D.Lgs. 198/2006. Se non sarete contattati entro 60 giorni, la ricerca si considera conclusa.

