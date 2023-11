KEXIN Scheda Micro SD 128 GB Scheda di Memoria 128GB Micro SD MicroSDXC con Adattatore Fino a 100MB/s, A1, U3, C10, V30 Micro SD Card

Descrizione prodotto

Scheda MicroSDXC 128GB Full HD e 4K UHD, UHS-I, U3, A1, V30

KEXIN Scheda micro SD 128 GB con UHS-I (U3), Classe di velocità 10, Classe di velocità video 30 (V30). Supporta lo scatto continuo fluido e la registrazione video Full HD (4K).Per le app, le prestazioni A1 (App 1) non solo funzionano più velocemente con la scheda microSDXC, ma risparmiano anche memoria dello spazio di archiviazione del dispositivo.Registra i ricordi con chiarezza utilizzando questa scheda di memoria micro SD KEXIN da 128 GB ~ !!!

Durevole e Robusto

KEXIN scheda MicroSDXC 128 GB può sopravvivere alle attività all’aperto in condizioni meteorologiche estreme grazie alle sue caratteristiche specifiche: resistente alla temperatura, resistente ai raggi X, antiurto, antimagnetico, impermeabile.

Temperatura di esercizio: da -25 ℃ a 85 ℃ Temperatura di conservazione: da -40 ℃ a 85 ℃

Quando l’abilità incontra la velocità

KEXIN scheda microsd ti offre tutta la velocità e la capacità per catturare i tuoi ricordi e conservarli senza mai esaurire lo spazio.È incluso anche un adattatore SD che offre compatibilità con molti terminali.

Ottieni più capacità e velocità

Le velocità di classe U3 significano che i contenuti vengono trasferiti rapidamenteLa classe di velocità V30 fa sì che la scheda micro sd supporti 4K e FHD, fornendo una risoluzione eccezionale per la videosorveglianza

La scheda di memoria TF da 128 GB è formattata in exFAT. Unità di capacità: 1 GB = 1.000.000.000 di byte, diversa dal PC (1 GB = 1.073.741.824 di byte)

Perfetto per acquisire video 4K UHD

Cattura, trasporta e archivia più foto e video HD di alta qualità sul tuo smartphone Android, tablet o fotocamera point-and-shoot con capacità fino a 128 GB

KEXIN 128gb scheda MicroSD soddisfa gli standard di Classe 10 (C10), UHS-I, U3 fornendo una velocità di scatto super veloce per consentirti di registrare o riprodurre il video con una buona qualità

KEXIN Scheda TF 128GB Compatibile con più dispositivi, come smartphone, tablet, laptop, fotocamere, telecamere di sicurezza domestica, dashcam, action cam, droni, ecc.

Precauzione

La capacità effettiva disponibile per l’archiviazione dei dati è inferiore a quella indicata sui prodotti a causa del firmware e di altre funzionalità.La velocità si basa su test interni, le prestazioni potrebbero essere inferiori a seconda del dispositivo host, dell’interfaccia, delle condizioni di utilizzo e di altri fattori

Ampiamente Applicazione: KEXIN Scheda di Memoria microsd 128gb è alta compatibilità per diversi tipi di dispositivi, tra cui smartphone, tablet, droni, tablet android, tablet pc, action cameras, dslr e videocamera Full HD.

Costruito per Durare Affidabilità: KEXIN Schede microSDXC ti garantiscono le prestazioni che ti servono per registrare e salvare i tuoi preziosi dati in una grande varietà di elementi. Le schede SD Lexar Professional micro SD sono e resistenti a temperature estreme, urti, vibrazioni e raggi X.

Carica le app più velocemente grazie alla classe di prestazioni A1. Per le app, le prestazioni A1 (App 1) sono 1500 IOPS in lettura continua, 500 IOPS in scrittura, il che aiuta non solo a funzionare più velocemente, ma anche a risparmiare la memoria di archiviazione di smartphone o tablet.

1 anni di garanzia – KEXIN si impegna a fornire ai clienti prodotti di archiviazione mobile di qualità. non esitate a contattarci per qualsiasi aiuto di cui abbiate bisogno.

10,99 €