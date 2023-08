KEXIN 256GB Scheda Micro SD Scheda di Memoria fino a 100 MB/sec(R) Scheda di Memoria microSDXC A1, U3, C10, V30 Micro SD Card Micro SD 256 GB per Videocamera, Switch, Gopro

▲La 256gb scheda micro sd è alta compatibilità per diversi tipi di dispositivi, tra cui smartphone, tablet, droni, tablet android, tablet pc, action cameras, nintendo switch, dslr e 4K o videocamera full HD.▲Classe 10 per la registrazione e la visualizzazione di video Full HD. Velocità di trasferimento fino a 90 MB/s per spostare fino a 1.000 foto al minuto.▲Caricamento più rapido delle app con prestazioni di classe A1.Prestazioni A1 è di 1500 iops letto, 500 iops in scrittura. Sulla base di test interni, i risultati possono variare in base al dispositivo host, il tipo di app e di altri fattori.▲KEXIN 256 GB microsdxc supportate dalla scheda UHS-I, velocità classe U3/ V30. Trasferimento velocità di lettura fino a 90MB/s, scrittura 30 MB/s velocità (base a test interni; prestazioni possono essere inferiori a seconda del dispositivo host, interfaccia, condizioni di utilizzo e altri fattori.), il formato exFAT.

19,74€ – 18,75 €