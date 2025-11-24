Kevin Spacey smentisce voci su condizioni economiche

Kevin Spacey è stato recentemente al centro dell’attenzione a causa di notizie preoccupanti riguardanti le sue condizioni economiche, scatenate da un articolo pubblicato sul Telegraph. L’attore ha deciso di correggere le informazioni pubblicando un video sui suoi social, in cui ha spiegato come stanno realmente le cose.

Spacey ha affermato di solito evitare di correggere i media, ma in questo caso ha sentito il bisogno di rispondere alle migliaia di persone che si sono fatte vive offrendogli un posto in cui stare o chiedendogli se stesse bene. Ha espresso la sua gratitudine per la generosità delle persone e ha spiegato che il giornalista a cui aveva rilasciato l’intervista era ignaro del titolo fuorviante scelto dal Telegraph.

L’attore ha chiarito che vive in hotel e Airbnb e va dove c’è lavoro, proprio come faceva quando ha iniziato la sua carriera. Ha lavorato quasi ininterrottamente e ha espresso la sua gratitudine per questo. Ha anche espresso solidarietà alle persone che vivono per strada o in situazioni finanziarie terribili.

Spacey ha criticato il Telegraph per aver scelto un titolo volutamente fuorviante per ottenere click, tradendo il lavoro del proprio giornalista. Recentemente, ha ricevuto il Premio per l’Eccellenza nel Cinema e nella Televisione dal Better World Fund al Festival di Cannes.