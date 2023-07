Kevin Spacey si difende da accusatore: "Ho decisamente frainteso i segnali"

L’attore ha testimoniato per la prima volta, trattenendo le lacrime mentre raccontava come le accuse di violenza sessuale abbiano cambiato la sua carriera

Al processo londinese per presunta cattiva condotta sessuale, Kevin Spacey ha dichiarato di aver “decisamente interpretato male” i segni di uno dei suoi accusatori. Lo riporta il sito americano specializzato ‘The Hollywood Reporter’. Durante il suo controinterrogatorio, la Bbc ha riferito che gli è stato chiesto se potesse aver ignorato i segnali delle persone con cui ha interagito. Spacey ha risposto di aver “decisamente interpretato male” i segni di uno dei denuncianti, aggiungendo: “E lo accetto”.

Spacey ha anche detto al tribunale di Londra di avere avuto rapporti consensuali con due degli altri, spiega The Hollywood Reporter citando la Bbc. Alla domanda dell’accusa se provasse piacere nell’assumersi rischi sessuali e avventure di una notte, Spacey ha risposto di essere stato “molto aperto, a volte promiscuo”, aggiungendo: “Ciò non mi rende una persona cattiva”. L’accusa ha quindi voluto sapere se l’attore trovava facile rimorchiare persone a causa del suo status di celebrità. Spacey ha risposto che trovava più difficile fidarsi delle persone “a causa di quello che ero”. “Sono sicuro che se avessi voluto avrei potuto fare sesso con le persone tutto il tempo”, ha aggiunto.

Spacey ha testimoniato per la prima volta ieri, trattenendo le lacrime mentre raccontava come le accuse di violenza sessuale abbiano cambiato la sua carriera. “Il mio mondo è esploso”, ha detto Spacey. “C’è stata una corsa al giudizio e prima ancora che la prima domanda fosse posta o avesse avuto risposta, ho perso il lavoro, ho perso la mia reputazione, ho perso tutto nel giro di pochi giorni”. La testimonianza emotiva è arrivata verso la fine delle sue quasi tre ore sul banco dei testimoni, in quella che potrebbe essere la parte più significativa della sua vita. L’attore ha negato di aver aggredito sessualmente tre uomini e ha definito “passaggio maldestro” l’aver afferrato l’inguine di un quarto uomo.

Le accuse che hanno mandato in crisi la carriera cinematografica e teatrale di Spacey sono arrivate nel 2017, quando il movimento #metoo ha guadagnato notorietà negli Stati Uniti. Il procuratore Christine Agnew ha definito Spacey un “bullo sessuale” che “si diverte a far sentire gli altri impotenti e a disagio”. Le quattro presunte vittime, che non si conoscevano, hanno descritto indipendentemente l’una dall’altra incontri definiti “inquietanti” che sarebbero passati da tocchi indesiderati ad accarezzamenti aggressivi. Un uomo che ha definito Spacey un “vile predatore sessuale” ha detto di essere svenuto o di essersi addormentato sul divano londinese dell’attore e di essersi svegliato trovandolo mentre faceva sesso orale su di lui.