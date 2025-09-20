Kevin Spacey protagonista al Lucca Film Festival 2023

Kevin Spacey, due volte premio Oscar, riceverà il Premio alla Carriera al Lucca Film Festival, che trasforma la città in un grande palcoscenico fino al 28 settembre. La manifestazione, diretta da Nicola Borrelli e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ha aperto con il red carpet dedicato all’attore, noto sia per i suoi successi cinematografici che per le controverse accuse di molestie dalle quali è stato scagionato.

Spacey è considerato uno degli attori più importanti della sua generazione, famoso per interpretazioni indimenticabili in film come “I soliti sospetti” e “American Beauty”, per cui ha vinto due Oscar. Ha inoltre rinforzato la sua carriera con ruoli in “Seven”, “L.A. Confidential” e la serie di grande successo “House of Cards”, per cui ha ricevuto un Golden Globe e diversi premi.

Stasera, alle 21, al cinema Astra in piazza del Giglio, Spacey riceverà il premio e presenterà in anteprima mondiale il suo nuovo film, “1780”, di cui sono presenti anche il regista Dustin Fairbanks e il produttore Spero Stamboulis. Il film, un thriller storico, narra le vicende di un soldato ferito durante la guerra rivoluzionaria, costretto a rifugiarsi con un trapper e suo figlio.

Spacey rimarrà in città per due giorni e domani parteciperà a una masterclass nella chiesa di San Francesco, dove parlerà della sua passione per il cinema, risalente ai tempi del liceo. Tuttavia, la sua partecipazione al festival non sarà priva di polemiche: i movimenti “pro Palestina” hanno annunciato una manifestazione per esprimere la loro opposizione, invitando i partecipanti alla premiazione a indossare i colori della bandiera palestinese.