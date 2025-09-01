22.2 C
Kevin Spacey protagonista al Lido di Venezia per il cinema

Da StraNotizie
Kevin Spacey torna a far parlare di sé, partecipando alla 82esima Mostra del Cinema di Venezia, dopo la sua presenza al Festival di Cannes. La star di Hollywood ha attraversato il red carpet, attirando l’attenzione dei media e del pubblico, segnando un passo significativo nel suo ritorno sulla scena pubblica dopo la risoluzione delle sue vicende legali. Prima di entrare in sala per la presentazione, ha condiviso con i giornalisti il suo entusiasmo: “Amo Venezia. Sono felice di essere qui,” ha dichiarato, mentre si è fermato a posare per foto e firmare autografi per i fan.

Spacey è tornato in Italia dopo la sua partecipazione all’Italian Global Series Festival e ha ricevuto un omaggio dal sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni. Durante l’evento, Borgonzoni ha espresso il suo affetto per l’attore e ha voluto celebrarne il legame con l’Italia. Ha fatto arrivare a Spacey una camicia di lino romagnola, realizzata a mano con antichi timbri di Santarcangelo, simbolo della tradizione locale.

“Sono orgogliosa di avergli fatto questo regalo; è un gesto che riflette la bellezza della mia Regione, il fascino del cinema e le radici culturali che ci rendono unici,” ha scritto Borgonzoni sui suoi canali social, sottolineando l’importanza della connessione tra arte e cultura.

