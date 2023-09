Kevin Federline vuole più soldi da Britney: la richiesta

Da quando ha divorziato da Britney Spears, Kevin Federline percepisce circa 40.000 dollari al mese per il mantenimento dei due figli, Sean Preston e Jayden. Tra pochi giorni però Sean sarà maggiorenne e quindi l’ex ballerino intascherà “solo” 20.000 dollari dall’ex moglie. Quindi cosa si è inventato Federline per mantenere il suo stile di vita? Ha chiesto più soldi all’ex moglie. Secondo il Daily Mail e TMZ, Kevin vorrebbe un aumento, visto che i figli adesso vivono con lui 7 giorni su 7 (quando avevano negoziato il mantenimento i figli passavano del tempo anche con Britney). Per ottenere questo aumento Federline è disposto ad andare in tribunale, dove però dovrà dimostrare che 20.000 dollari mensili non gli bastano per occuparsi di Jayden.

Ma trovarsi un lavoro pare brutto?



“Kevin Federline sta pensando di andare in tribunale per chiedere un aumento importante del mantenimento dei figli a Britney Spears. Questo perché non pensava di avere i bambini a tempo pieno quando ha discusso i termini del mantenimento. Fonti affidabili ci hanno detto che lui riceve 40.000 dollari al mese per i due figli che condivide con Britney: Jayden James e Sean Preston. – si legge su TMZ – Da anni però Britney non vede più i ragazzi, che quindi adesso stanno solo con il padre e lui si occupa delle loro necessità. Il padre dei due ragazzi si è già informato su come poter avere più fondi da Britney Spears. Sean Preston compirà 18 anni tra poche settimane, quindi il supporto per uno dei ragazzi finirà. Tuttavia, quello di Jayden rimarrà intatto fino a giugno 2025, quando si diplomerà e sarà maggiorenne. Quindi, realisticamente, 20.000 sono i soldi che Federline riceverà da ottobre. Ma tale importo potrebbe aumentare se dimostra di aver bisogno di più soldi per il 100% delle cure di Jayden”.