Kevin Federline sulle notizie che vorrebbero Britney in pericolo di vita: “Mai detto questo!”

La settimana scorsa la giornalista Daphne Barak ha scritto un articolo pieno di folli accuse rivolte a Britney Spears. La donna ha passato mesi a stretto contatto con la famiglia Spears e Kevin Federline (per girare un documentario) e nel pezzo pubblicato sul Daily Mail ha dichiarato che il padre e l’ex marito di Britney sarebbero molto preoccupati per la popstar “perché farebbe uso di metanfetamine e perché potrebbe finire come Amy Winehouse“. Ovviamente la notizia ha iniziato a circolare ed è arrivata anche alla stessa Britney, che si è detta schifata da queste menzogne.

La smentita di Kevin Federline.

Il colpo di scena è arrivato ieri, perché Kevin Federline ha preso le distanze da Daphne e dal suo lungo articolo sul Daily Mail.

“Per me e la mia famiglia è triste vedere che Daphne Barak ed Erbil Gunasti abbiano deciso di inventare bugie sul Daily Mail e The Sun. Abbiamo permesso a Daphne e Bill di entrare a casa nostra perché ci fidavamo di loro, ma quella fiducia è andata persa e abbiamo reciso i legami a marzo per molte ragioni che scegliamo di non approfondire qui. È molto angosciante che Daphne continui a molestare la nostra famiglia quando le abbiamo ripetutamente chiesto di lasciarci in pace. Come è stato precedentemente pubblicato, la nostra famiglia ha parlato con la signora Barak e il sig. Gunasti e questo è stato fatto in modo rispettoso con amore e compassione per Britney e la famiglia Spears. Le menzogne e i tentativi di sfruttare i minori sono un altro repellente esempio di dove, purtroppo, si trova oggi certo giornalismo”.

L’avvocato di Britney contro il Daily Mail.

Non solo Kevin, anche l’avvocato della principessa del pop si è mosso. Mathew Rosengart ha chiesto al magazine inglese di rimuovere l’articolo e di rettificare quando scritto dalla Barak.

“Ieri il DailyMail, attraverso Daphne Barak, ha rilasciato un articolo contenente numerose menzogne diffamatorie che riguardano la mia cliente Britney Spears, che sono state attribuite a Kevin Federline ed ai suoi figli, in particolare riguardo a metanfetamine. Il Sig. Federline stesso ha appena ammesso la falsità dell’articolo della Sig.ra Barak ed ha rilasciato delle dichiarazioni a TMZ in cui la attacca per aver sfruttato e usato i “figli minorenni” ed averli “tormentati”, accusandola di aver inventato “bugie” e “menzogne” e di aver manipolato i ragazzi tradendo la loro fiducia, per lo scopo di attirare clickbait. Ha anche affermato che a causa di questi abusi, lui abbia tagliato i ponti in modo severo con la Sig.ra Barak, a causa di motivi seri. Sono venuto a conoscenza del fatto che la Sig.ra Barak abbia spesso cercato di contattare Britney sotto falso nome, di nuovo usando i figli minorenni, che è di per sé oltraggioso e molesto. Ed in più, i rappresentanti legali di Britney non sono mai stati contattati previa pubblicazione dell’articolo, dimostrando ulteriormente la reale inosservanza della verità. Proseguirò in separata sede, ma per faccende attuali, per favore mi confermi che il Daily Mail rimuoverà immediatamente l’articolo e ritrarrà le sue affermazioni false e diffamatorie e che condurrà un’indagine interna riguardo alla questione e all’abuso subito da Britney ed i suoi figli”.